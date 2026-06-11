新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月９日（火）に都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#６を放送した。 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけにこの世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫