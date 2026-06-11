JR 東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（東京都渋谷区）が、JR 東日本のキャラクター「Suica のペンギン」とライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」がコラボした限定アイテム5種類を6月11日から数量限定で販売します。【写真】“Suicaペンギン”がパタパタ…お掃除…かわいすぎるイラスト入り！ホットプレートもヤバイ！全グッズを見る！限定アイテムは第1弾が「コンパクトヘアドライヤー」と「ス