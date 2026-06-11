エティハド航空とタロム航空は、共同運航（コードシェア）の実施に合意した。国際航空運送協会（IATA）の年次総会が開催中のブラジル・リオデジャネイロで契約を締結した。エティハド航空が12月17日に、アブダビ〜ブカレスト線を開設することに伴うもので、タロム航空が運航するブカレストとバイア・マーレ、クルージュ＝ナポカ、ヤシ、オラデア、スチャヴァ、ティミショアラのルーマニア6都市と、ベオグラード、ブダペスト、キシ