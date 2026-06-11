【D-スタイル AV-X0 ZERO 零式】 2027年1月 再販予定 価格：3,520円 コトブキヤは、プラモデル「D-スタイル AV-X0 ZERO 零式」を2027年1月に再販する。価格は3,520円。 本製品は、アニメ「機動警察パトレイバー」より、イングラムの後継機として開発されながらも特車二課の宿敵として立ちはだかった「零式」を、様々なメカをちっちゃ可愛くアレンジして商品化するプラモ