プロ野球阪神・藤川球児監督（45）の退場を巡り、虎党から同情する声が上がっている。虎党から大ブーイングで球場は異様な雰囲気に 阪神は2026年6月10日、みずほPayPayドームでソフトバンクと対戦し、2−6で敗れた。 試合は、阪神が2回に2点を入れリードするも、5回に先発・大竹耕太郎投手（30）が、近藤健介外野手（32）にソロ本塁打を浴び、逆転された。 7回には、3番手・及川雅貴投手（25）が、ソフトバンク打線につかまり3点を