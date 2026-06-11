毎年6月は環境月間です。これにあわせて6月11日、高知市で町内会のメンバーなどが一斉清掃に汗を流しました高知市では6月5日の「環境の日」にあわせて毎年この時期に「初夏のまちを美しくする運動」を展開していて、中心市街地の一斉清掃を行っています。■井上アナウンサー「昭和54年から始まった一斉清掃。高知駅の旅広場から東洋電化中央公園まで、およそ150人がごみを拾いながら、高知の街をきれいにします」11日