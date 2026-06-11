YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ【ミーデン株式会社】」が、「EAP・社外相談窓口を導入しているのに、何も変わらない会社が見落としていること」と題した動画を公開した。動画では、産業医がEAP（従業員支援プログラム）の本来の役割と、多くの企業でそれが形骸化してしまう理由について詳しく解説している。 動画の冒頭では、EAPが本来担うべき役割として「従業員向けの相談窓口」「管理職・人事へのライ