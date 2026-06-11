酒田市によりますと、きょう午前６時半ごろ、山形県酒田市坂野辺新田でクマの目撃情報がありました。 クマは体長およそ１メートルほどの１頭で、畑の周辺で目撃されたということです。 これまでにクマによる食害などは確認されていません。 現場は、十坂小学校から南東に５００メートルほどの場所で、通学時間帯に警察がパトカーで巡回するなど警戒が続いています。