2025年5月、埼玉県三郷市で飲酒後に小学生4人をひき逃げし、重軽傷を負わせた罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた中国籍の男（43）が、その猶予期間中である今月3日、無免許運転の疑いで現行犯逮捕された。前回の裁判で裁判官は、男が述べた「二度と車を運転しない」という反省の言葉を執行猶予の理由の一つとしていた。 法廷での誓いを反故にするこの行為は、今後の量刑や執行猶予の取り扱いにどのような影響を及ぼすのか。鷲塚