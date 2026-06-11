開催：2026.6.11 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 8 - 0 [Dバックス] MLBの試合が11日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとDバックスが対戦した。 マーリンズの先発投手はライアン・グスト、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。 3回裏、2番 オット・ロペス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリ