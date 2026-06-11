名古屋市で5月にマイクロバスが2人をはね死亡させた事故で、道交法違反容疑などで逮捕された運転手（85）について、名古屋地検が刑事責任能力を調べるため鑑定留置する方向で調整していることが11日、捜査関係者への取材で分かった。