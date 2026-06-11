規定投球回再到達まで1アウト足りず…6回2死から2点適時打浴びる【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。投手としては6回2/3を投げて被安打6、4四死球6奪三振4失点（自責3）で勝ち負けは付かなかった。打っては4打数無安打だった。大谷は4回にコーリハンにソロを浴びたものの、6回まで無失点の力投