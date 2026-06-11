規定投球回再到達まで1アウト足りず…6回2死から2点適時打浴びる

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。投手としては6回2/3を投げて被安打6、4四死球6奪三振4失点（自責3）で勝ち負けは付かなかった。打っては4打数無安打だった。

大谷は4回にコーリハンにソロを浴びたものの、6回まで無失点の力投。投げ切れば規定投球回に再到達する7回のマウンドは、無死一、二塁のピンチを背負い、そこから2者連続三振を奪ったものの、ラウに右翼線への2点適時二塁打を浴びて降板した。

この時点では3点リードだったが、マンシーの失策でラウが生還して2点差となった。

8回にはこの回から登板したハートが、連続四球からコーリハンにこの日2発目となる逆転3ランを浴び、大谷の7勝目の権利が消滅した。コーリハンは4回の一発がメジャー初アーチ。同日に2本目を放つ大活躍を見せた。

後を受けたドレイヤーもホルウィッツに2ランを浴び、この回5点を奪われた。（Full-Count編集部）