日本航空（JAL）は、「海外航空券タイムセール」を6月11日から21日まで開催している。対象路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、航空保険特別料金や旅客施設使用料などは別途必要となる。左からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。搭乗期間は6月11日から2027年3月31日までで、路線により異なる。・東京発着（エコノミークラス／プレミアムエコノミークラス／ビジネスクラス）台