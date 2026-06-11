日本航空（JAL）は、「海外航空券タイムセール」を6月11日から21日まで開催している。

対象路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、航空保険特別料金や旅客施設使用料などは別途必要となる。左からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。

搭乗期間は6月11日から2027年3月31日までで、路線により異なる。

・東京発着（エコノミークラス／プレミアムエコノミークラス／ビジネスクラス）

台北（片道28,000円）、ホーチミン（58,000円）、マニラ（60,000円／-／154,000円）、ハノイ（63,000円）、香港（66,400円）、バンコク（78,200円／177,000円／239,200円）、シンガポール（78,200円／168,000円／299,000円）、クアラルンプール（82,200円／176,000円／284,000円）、グアム（85,000円／-／127,000円）、デリー（97,400円／245,000円／268,000円）、ダナン（99,000円）、ベンガルール（107,400円）、ジャカルタ（114,400円／-／290,000円）、ホノルル（125,400円／192,400円）、シドニー（142,000円／198,000円／450,000円）、ハワイ離島（145,400円／212,400円）、メルボルン（152,000円／-／490,000円）、ホーチミン・ハノイ（-／-／204,000円）、ニューヨーク・ロサンゼルス・シカゴ・サンフランシスコ・シアトル・サンディエゴ・バンクーバー（217,000円／322,000円／592,000円）、ラスベガス（217,000円／322,000円／592,000円）、ダラス（227,000円／-／692,000円）、ボストン（237,000円／412,000円／772,000円）

・大阪/関西発着

バンコク（78,200円）