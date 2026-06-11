ハウテレビジョンがカイ気配を切り上げている。同社は１０日取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比４．７倍の１億６４００万円となり、通期計画の５０００万円を超過した。 売上高は同４２．７％増の８億２５００万円で着地。４月末時点でプラットフォーム事業の累積取引社数が１１０１社（前期末から１３社の増加）、累積会員数は７４万４８０８人（同３万９