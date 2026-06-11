サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会が6月11日に開幕します。今回、地上波で日本代表戦などの生中継に加え、動画配信サービス「DAZN（ダゾーン）」がワールドカップの全試合を生中継することが決まっており、話題となっています。【えっ】宣伝するとアウト？これが、飲食店のスポーツ中継が「違法になる条件」ですところで、ワールドカップの期間中、スポーツバーなどの飲食店は多くの客で盛り上がりますが、店内で試合