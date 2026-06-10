オリエンタルランドは、東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツの25周年を記念したメッセージ入り画像を6月1日から7月12日まで配信している。東京ディズニーランドの夜のパレードとして、2001年6月1日に「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード」や「ディズニー・ファンティリュージョン！」の後継として開始し、2026年で25周年となった。時代に合わせて演出を更新しており、「ファインディング・