日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ４ー１１中日（１０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが今季２度目の２ケタ失点で大敗。勝てば勝率５割復帰の試合で５連敗を喫して、借金返済はならなかった。先発したドラフト２位左腕の毛利（明大）は自己最短タイの３回を投げて自己ワーストの９安打、１０失点でＫＯされて３敗目を喫し、降板後は「立ち上がりからこのような展開になってしまい申し訳ないです」と謝罪した。初回、鵜飼