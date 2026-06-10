千葉翔也が、6月24日にリリースするEP『Invention』より「ラキめけ」を本日先行配信リリースし、MVを公開した。本楽曲は、作詞をシンガーソングライターとしても活躍する山崎あおい、作曲・編曲はコアラモード.の小幡康裕が務める。清涼感のあるポップソングに仕上がり、タイトルの通り「Lucky」にかかるポジティブな言葉選びが楽しめる1曲に仕上がっているとのことだ。公開されたMVは、千葉翔也が幸運の女神として“アンラッキー