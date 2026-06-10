6月10日、大井競馬場で行われた11R・東京ダービー（Jpn1・3歳・ダ2000m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、フィンガー（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のシルバーレシオ（牡3・栗東・野中賢二）、3着に4番人気のリアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは2:04.4（重）。戸崎圭太の手綱さばき光る羽田盃を制してここに臨んだフィンガーが、見事にダートクラシック二冠を達成し