ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、6月10日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。日銀が政策金利を引き上げる方針である、というニュースを受けて、ここに至るまでの経緯を解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「日銀が来週月曜、6月15日から開かれる金融政策決定