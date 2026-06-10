ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、6月10日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。日銀が政策金利を引き上げる方針である、というニュースを受けて、ここに至るまでの経緯を解説した。

鈴木敏夫（文化放送解説委員）「日銀が来週月曜、6月15日から開かれる金融政策決定会合で、いわゆる政策金利を現在の0.75%程度から1.0%程度に引き上げる方針であることがわかりました。政策金利がそうなると、1995年以来、31年ぶりの高さとなります」

長野智子「日銀の決定について、佐藤さんは裏部隊をご存じですか？」

佐藤治彦「政策決定会合は来週開かれます。以前、2024年7月ですね。急に金利を変えることをして、株価が少し下がった。それを植田和男（日銀総裁）さんのせいにされてしまった。そうではないと思っていますけど。もう事前にリークをして、地ならししてから株価を上げる、というやり方なんです。ただ私に言わせると今回は、日銀始まって以来の、非常に変てこな金利上昇の決定がされているな、と思います」

長野「どういうことですか？」

佐藤「日銀が金融政策決定会合で金利を変えるとき、総裁が提案書みたいなものを出す。これに対してほかの審議員が賛成票を投じて決まっていく、というのが普通なんです」

長野「総裁主導でね」

佐藤「それが前回の政策決定会合のとき、金利据え置きを出したものに対して、反対が3票入った。その後、いろいろなところからの発言で、反対派が半数を超えたぞ、ということが明らかになってきた。それを受けて植田さんの政策に関する発言が、この2週間あまりで、180度とは言いませんが140度ぐらい変わったんです」

鈴木「ちなみに日銀は審議員が6人、総裁1人、副総裁2名」

佐藤「合議制で進めるわけです。うち5人が、もう金利を上げるべきだ、となっている」

長野「審議員の主導ではないけど、総裁が押されるかたちになっている」

佐藤「はい。植田さんの発言がかなり変わって。それで金利を上げる、というリークになったんですね。私に言わせると総裁主導というよりは、審議員の人たちの考え方によって総裁の意見が変わったというか、変わらざるを得なくなった。なぜかといえば総裁が、このまま金利を上げない、据え置きです、という案を出すと否決されて金利を上げる、というかたちとなる」

長野「はい、はい」

佐藤「それだけは絶対に避けると。そのためには多勢に無勢と言いますか。皆さんの意見に合わせて変える、という流れになった。一方であまり言われていないけど、国債の購入の減額停止ということに関しても『やるぞ』、調整する、と。日本の国債のいびつさは何かといえば、発効したものの半分ぐらいを日銀が抱え込んでいる。これを徐々に減らしていきましょう、という。いままで国債の購入をどんどん減額してきた、という流れがある」

長野「はい」

佐藤「それを27年3月以降、減額を停止する、一定のものは買い続ける、と変化させよう、と。こう示したことによって、マーケットも非常に好意的です。あまり利上げしてほしくない、という考えである高市（早苗首相）さんにとっても、国債の購入に関しては思ったよりフレキシブルなんだね、となる」

長野「なるほど」

佐藤「国債はとても大切なんですよ」