東京都内の路上で、悪質なスカウトを繰り返した疑いで47歳の男が逮捕されました。会社員の中西敏文容疑者（47）は6月、渋谷区の路上で、「問題には巻き込まれない、お金はすごく高い」などと女性に声をかけ、アダルトビデオの出演を勧誘した疑いが持たれています。中西容疑者は調べに対し、「会社のために新しい子を見つけたいと思った」などと容疑を認めているということです。警視庁は8日、都内で一斉取締りを実施し、悪質な客引