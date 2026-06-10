韓国の格安航空会社、イースター航空が、現在、運休となっている鹿児島とソウルを結ぶ定期便について、今年10月から運航を再開することがわかりました。一方、根拠のないうわさの影響で香港便が運休してから来月で1年になりますが、こちらは運航再開のめどは立っていないということです。今年10月から運航を再開するのは、イースター航空の鹿児島とソウルを結ぶ定期便です。定期便は、新型コロナウイ