6月9日(火)に行われたB.LEAGUE理事会を受けて、6月10日(水)にメディアブリーフィングがJBAとの合同の形で行われました。 実行委員の変更 今回のメディアブリーフィングでは、2名の実行委員の変更が発表されました。木村弘志氏が株式会社滋賀レイクスターズの代表取締役社長として、その滋賀レイクスの社長を退任した原毅人氏が今度は株式会社横浜ビー・コルセアーズの代表取締役社長として、