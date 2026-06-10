河野洋平・元衆院議長が死去89歳自民党の総裁や外務大臣などを務めた河野洋平・元衆院議長が今月8日に亡くなったことが関係者への取材でわかりました。89歳でした。【写真を見る】河野洋平・元衆議院議長が今月8日に死去89歳自民党総裁や外務大臣など歴任93年には「河野談話」発表河野氏は1937年生まれ。父親の河野一郎・元農林大臣の跡を継ぎ、1967年の衆院選で初当選しました。1976年には自民党の金権体質を批判して離党