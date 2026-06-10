【「振り仮名」があれば、学力は上がるのか】 6月 発売予定 価格：1,078円 【拡大画像へ】 ポプラ社は、新書『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』を6月に発売する。価格は1,078円。また、6月9日に有隣堂の公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」にてライブ販売会を実施した。 本書は松本大氏による新書で、振り仮名と学力向上の関係について取り上げる。中高