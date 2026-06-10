YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「ただのコッペパンじゃない⁉︎“コッペ田島”をブチギレ氏原がレビューしてみた【重大発表あり】」と題した動画を公開した。ブチギレ氏原とサカモトが、人気のコッペパン専門店「コッペ田島（パンの田島）」の多彩なメニューを試食し、独自の視点でその魅力を徹底解剖している。 動画の冒頭、サカモトがコッペ田島の母体が「ド