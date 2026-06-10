天皇杯・全日本サッカー選手権大会の1・2回戦の組み合わせが10日決定しました。J2モンテディオ山形はJ2藤枝MYFCと、県代表の大山サッカークラブは福島県代表と対戦します。モンテディオ山形は2回戦からの出場で、8月26日午後7時から天童市のNDソフトスタジアム山形で同じJ2の藤枝MYFCとの試合に臨みます。藤枝MYFCは先の明治安田J2・J3百年構想リーグで19位となっています。県代表の大山サッカークラブは8