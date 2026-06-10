6月9日、高橋一生が主演を務めるドラマ『リボーン〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）の最終回が放送された。目が離せない展開が続いたが、意味深なラストに不満を持たれているようだ。（※この先、ストーリーのネタバレを含みます）『リボーン』は、カリスマIT社長として成功を収めた根尾光誠が、買収のため「あかり商店街」の立ち退きを決行したところ、社内外で批判を集め、2026年、何者かに階段から突き落とされるところか