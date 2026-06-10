茨城県結城市のタイヤ販売店でタイヤが燃え、現在も消火活動が続いています。オレンジの炎が噴き出し黒い煙が空高く立ち上っているのが確認できます。午後3時過ぎ、結城市結城のタイヤ販売店で「敷地内の山積みされたタイヤ200本以上が延焼中」と119番通報がありました。消防によりますと、タイヤとアルミホイルが燃え、消防車6台が出動して、現在も消火活動が続いています。けが人はおらず、今のところ鎮火のめどはたっていないと