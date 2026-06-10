気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【過去最大級か】エルニーニョ現象が発生 猛暑、大雨、台風への影響を詳しく｜エルニーニョ監視速報 #エルニーニョ #スーパーエルニーニョ #異常気象」を公開した。動画では、2026年6月10日に発表されたエルニーニョ監視速報をもとに、今後の気象への影響を詳細に解説。「過去最大級のエルニーニョになってく