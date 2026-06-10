ヨドバシカメラマルチメディア梅田（大阪市北区）1階南東入口前で6月10日、無料試飲イベント「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」が始まった。 ネスレ日本が3月1日に発売した「スターバックス コーヒークラフト」は、スターバックスブランドとして国内初となる濃縮飲料製品。好みの濃さに調整し、ミルクや水、シロップで多彩にアレンジするなど、自分流に“クラフト”し