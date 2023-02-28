トリンドル玲奈
『トリンドル玲奈』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年7月6日
2024年6月3日
2024年5月8日
2024年4月10日
2024年3月31日
2024年3月29日
2024年3月18日
2024年2月9日
2024年1月19日
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トリンドル玲奈、フォロワー300人台俳優と結婚の謎 知名度に格差も
山本はXのフォロワーは300人台で、知名度に格差はあるとライター
週刊女性PRIME
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結婚発表のトリンドル玲奈、夫との連絡先交換は自分から「決め手」語る
撮影現場で子役と楽しそうに話す夫に惹かれ、自分から連絡先を聞いたという
日刊スポーツ
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トリンドル玲奈の結婚発表で過去番組の共演者にSNS注目「あわよくば…」
トリンドルはABEMAの恋愛番組「私たち結婚しました」で浅香航大と共演
J-CASTニュース
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トリンドル玲奈が結婚で母の旧姓に再注目「字面お強い」などの声
これに関連し、SNSでトリンドルの母の旧姓「肉丸」が再注目された
J-CASTニュース
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トリンドル玲奈が元モデルで俳優の山本直寛と結婚 SNSで発表
山本は元「MEN’S NON-NO」専属モデルで、2016年に俳優に転身
モデルプレス