歌手でタレントの渡辺美奈代が９日までにオフィシャルブログを更新。作り置きの韓国風味付けたまごや鶏肉料理など夕食作りの様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くの