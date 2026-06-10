渡辺美奈代、家族に大好評の韓国風味付けたまご＆鶏肉料理披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が９日までにオフィシャルブログを更新。作り置きの韓国風味付けたまごや鶏肉料理など夕食作りの様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
７日、渡辺は「作り置き」と題して更新したブログで、半熟たまごを特製ダレに漬け込んだ韓国風味付けたまごの写真とともに 「韓国風 味付けたまご」とつづり、「夜ごはんに いただきまーす！」と夕食の一品として用意したことを明かした。
続く「夕食の準備」では、「夕食の準備 始めまーす！」とつづり、鶏肉を使った料理作りに着手。「今夜は 鶏肉つかいます」と食材の写真も披露。
その後、「梅しそ炒め」「照り焼き」と立て続けに更新したブログでは、「梅と大葉がいい香りー」と香りを楽しみながら料理をしている様子とともに、梅肉と刻んだ大葉を合わせた調理工程の様子やこんがりと焼き上げた鶏肉に梅と大葉をたっぷり絡め、白ごまを散らした彩り豊かな完成ショット、「鶏肉の照り焼きも」と報告し、梅しそ炒めに加えて照り焼きも用意したことを明かした。
夕食後には「ちょっと早い」と題したブログで、「今夜は いつもよりちょっと早い」「キッチンリセット完了」と整理整頓されたキッチンの写真を公開。
最後に「大好評」と題して更新したブログでは、「味付けたまご 大好評でした」と家族にも好評だったことを報告し、「また作りまーす！」とブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「韓国風 味付けたまごのレシピ知りたい」「鶏肉を梅としそで炒めてめっちゃ美味しそう」「真似したい」「ピカピカなキッチン素敵」「キッチンリセットお疲れ様でした」 「益々食べたくなってきました」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続く「夕食の準備」では、「夕食の準備 始めまーす！」とつづり、鶏肉を使った料理作りに着手。「今夜は 鶏肉つかいます」と食材の写真も披露。
その後、「梅しそ炒め」「照り焼き」と立て続けに更新したブログでは、「梅と大葉がいい香りー」と香りを楽しみながら料理をしている様子とともに、梅肉と刻んだ大葉を合わせた調理工程の様子やこんがりと焼き上げた鶏肉に梅と大葉をたっぷり絡め、白ごまを散らした彩り豊かな完成ショット、「鶏肉の照り焼きも」と報告し、梅しそ炒めに加えて照り焼きも用意したことを明かした。
夕食後には「ちょっと早い」と題したブログで、「今夜は いつもよりちょっと早い」「キッチンリセット完了」と整理整頓されたキッチンの写真を公開。
最後に「大好評」と題して更新したブログでは、「味付けたまご 大好評でした」と家族にも好評だったことを報告し、「また作りまーす！」とブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「韓国風 味付けたまごのレシピ知りたい」「鶏肉を梅としそで炒めてめっちゃ美味しそう」「真似したい」「ピカピカなキッチン素敵」「キッチンリセットお疲れ様でした」 「益々食べたくなってきました」などの声が寄せられている。