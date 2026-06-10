インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」の岡田商会より、コミュニケーションスタンプ「ハイキュー!! みましたハンコ」が、自社オンラインショップにて販売開始された。＞＞＞デザイン24種と文字7種、ハンコのボディカラー9色をチェック！（写真10点）「ハイキュー!! みましたハンコ」は、「先生とのやり取りで使えるハンコはありませんか？」というお客様の声から企画したスタンプ。アニメ「ハイキュー!!」に登場