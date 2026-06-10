ボランティアとして参加した宿泊イベントで小学生の男の子を盗撮した疑いで小学校教員の男が逮捕された。岡山市の公立小学校の講師、垣内優輝容疑者（25）は2025年8月、岡山市内の宿泊施設で、小学生の男の子の性的な姿をスマートフォンで盗撮し、児童ポルノを製造した疑いが持たれている。垣内容疑者は、宿泊を伴うイベントにボランティアとして参加していて、脱衣所で男の子が着替えている様子を盗撮したとみられている。調べに