Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。2026 年 6 月のセキュリティ更新プログラム (月例)https://www.microsoft.com/en-us/msrc/blog/2026/06/202606-security-updateMicrosoft June 2026 Patch Tuesday fixes 3 zero-day, 200 flawshttps://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-june-2026-patch-tuesday-fixes-3-zero-day-200-flaws/Windows 11 KB5