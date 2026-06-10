スカンジナビア航空とガルーダ・インドネシア航空は、共同運航（コードシェア）の実施に合意した。国際航空運送協会（IATA）の年次総会が開催された、ブラジル・リオデジャネイロで契約を締結した。ジャカルタ、デンパサールとコペンハーゲン、ストックホルム、オスロ間が、アムステルダムや東京/羽田経由で結ばれることになる。販売開始日は6月9日からで、6月15日から実施sるう。冬スケジュールからは、バンコク経由も加わる。双