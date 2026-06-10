◇ナ・リーグドジャース12−3パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打1四球2打点で、8回の第6打席に代打を送られ途中交代。チームは7回に一挙10点を奪って大勝でカード初戦を制した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は7回の適時打を称えた。大谷は相手先発で昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝い