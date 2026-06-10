【DMM通販：BANDAI SPIRITS再販商品】 販売開始：6月17日15時～ DMM通販は、BANDAI SPIRITS再販商品を6月17日15時より販売開始することを告知した。 今回同社公式Xアカウントにて本内容を発表しており、特設ページも公開。現在特設ページは再販の告知のみとなっているため、今後の更新に期待したい。 ＼バンダイスピリッツ再販予告🐦‍🔥／