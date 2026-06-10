急ピッチで広がる投機筋の円売り「行き過ぎ」 代表的な投機筋であるヘッジファンドの取引を反映するCFTC（米商品先物取引委員会）統計を見ると円売りが拡大していることが鮮明だ。CFTC統計の投機筋の円ポジションは、6月2日時点で12.9万枚の売り越し（米ドル買い越し）に拡大した（図表1参照）。ここに来て、2026年に入ってからの円売り越し最高水準を更新する動きが続いている。【図表1】CFTC統計の投機筋の円ポジション（2022年