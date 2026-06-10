メ～テレ（名古屋テレビ） 9日夜、名古屋市港区で自転車が乗用車にはねられ、自転車に乗っていた25歳の女性が意識不明の重体です。 警察によりますと、9日午後10時30分ごろ、港区東海通の交差点で、横断歩道を渡っていた自転車が、赤信号を無視して進入した乗用車にはねられました。 自転車に乗っていたフィリピン国籍の女性が意識不明の重体です。 警察は、車を運転していた名古屋市港区の職業不詳・高田浩平