次期「カローラ」はどう進化する？クルマの進化を語る場面で、環境性能やデザイン、デジタル技術といったキーワードが並ぶことはすっかり当たり前になりましたが、そうした流れの中で、長い歴史を持つ車種が次の時代をどのように生き抜くのかは、多くの人が気にかけるところです。そうした中、2025年10月に東京で行われた「ジャパンモビリティショー2025」で公開された「カローラ コンセプト」は、その知名度ゆえ、現在、最も