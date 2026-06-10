中国の習近平国家主席は7年ぶりの北朝鮮訪問を終え、9日に帰国しました。金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談で注目された「朝鮮半島の非核化」についての言及はありませんでした。中国外務省によりますと習主席は9日、金総書記とともに北朝鮮を支援するため朝鮮戦争に参加した中国軍の戦没者を追悼する記念碑「中朝友誼塔」を訪れました。その後、金総書記主催の昼食会に参加し、両首脳は「伝統的な友好関係を強固にし、継