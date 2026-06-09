【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用RPG「ゼルダの伝説 時のオカリナ」のリメイクが発表された。発売は2026年予定。 本作は、1998年に発売された「ゼルダの伝説 時のオカリナ」のリメイク版。今回はリンクが眠っている様子が公開された。 なお、更なる続報については後日案内される。 【ゼルダの伝