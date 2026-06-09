キャプテンの矜持は、ピッチに立てる時間すらも貪欲に求める――。日本代表MF遠藤航が、復帰戦で見せたのは“安堵”ではなく、次へ進むための強い決意だった。【映像】遠藤航、まさかの大ケガ…壮絶な治療風景（実際の様子）ABEMAでは、2026 FIFAワールドカップに向けた戦いに挑む遠藤に独占密着。アイスランド戦後、自身の状態とW杯への思いを率直に語っている。日本代表は5月31日、国際親善試合でアイスランド代表と対戦。遠藤に