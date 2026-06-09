サッカー日本代表を応援するときに欠かせないアイテムの一つが、ユニホーム。もともと大量に売れる商品だが、W杯前ともなると、その売れ行きは加速度を増すという。北中米W杯を前にした現在も、やはりかなりの好評を得ているようだが、今回はこれまでとは少し違った売れ方となっているようだ。「アウェーユニホーム人気が、ホームのそれに迫るというのです。2026年3月20日にアウェーユニホームは発表されたが、このときから大